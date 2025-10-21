Napoli, 230 tifosi espulsi dall’Olanda. Avevano violato la zona di sicurezza

L'Olanda ha diramato un provvedimento di espulsione per i 230 tifosi del Napoli che erano stati fermati nella notte dalla polizia di Eindhoven, alla vigilia del match tra il Psv e la squadra azzurra. Il fermo era avvenuto dopo che il nutrito gruppo di tifosi aveva violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco della città olandese a Fuutlaan in vista della gara di Champions di stasera: tutti i biglietti in possesso dei supporter fermati sono stati di conseguenza annullati.