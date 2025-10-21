L'Olanda ha diramato un provvedimento di espulsione per i 230 tifosi del Napoli che erano stati fermati nella notte dalla polizia di Eindhoven, alla vigilia del match tra il Psv e la squadra azzurra. Il fermo era avvenuto dopo che il nutrito gruppo di tifosi aveva violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco della città olandese a Fuutlaan in vista della gara di Champions di stasera: tutti i biglietti in possesso dei supporter fermati sono stati di conseguenza annullati.
Napoli, 230 tifosi espulsi dall’Olanda. Avevano violato la zona di sicurezza
Un nutrito gruppo di tifosi del Napoli è stato fermato a Eindhoven, dove si gioca il match con il Psv
Inoltre gli atti relativi a quanto avvenuto sono stati trasmessi dalle forze di polizia olandesi alla Questura di Napoli, affinché sia valutata l'emissione di eventuali Daspo. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi spiegano che le persone arrestate avrebbero "causato disordini con il loro comportamento". Altri quattro tifosi del Napoli - viene aggiunto da fonti di stampa olandesi - sono stati fermati per lo stesso motivo in altre zone della stessa Eindhoven.
