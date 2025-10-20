De Laurentiis se ne esce così: “Niente Nazionale per chi ha più di 23 anni”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine di un evento in occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation, a Washington:
Si gioca troppo e i calciatori alla fine non ce la faranno più a fare 50, 60 o 70 partite all'anno. Nessuno ha capito che per le nazionali servirebbe un tetto: dopo i 23 anni non si va più in nazionale perché bisogna scoprire nuovi calciatori. Se fai giocare chi ha 37, 35 o 30 anni e si verifica un infortunio, stiamo dando un calcio agli stinchi dei campionati. Non c'è rispetto e non c'è un pagamento sufficiente per il prestito di un calciatore che per un anno è stipendiato dai club. Anche questo aspetto va regolamentato", ha dichiarato a margine dell'evento a cui ha partecipato il patron del club azzurro.
L'Europa deve cambiare e a mio avviso sarebbe anche giunto il momento. I vertici del calcio non vogliono trasformare per paura di perdere la poltrona su cui sono comodamente seduti, ma sarebbe arrivato il momento di cambiare le regole e le formule dei campionati.
