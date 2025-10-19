Allegri (conf): “Var? Oggi pro domani contro, è soggettivo e bisogna accettare”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina:
Le considerazioni del tecnico avversario dopo la fine del match
Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, Tomori e poi Pavlovic. Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria, che come sempre vale tre punti. Fino al momento del gol subito, avevamo concesso poco e avuto due occasioni su due palle inattive. Poi abbiamo avuto una bella reazione, sono contento. È la prima volta che recuperiamo da una situazione di svantaggio. Siamo contenti, ma venerdì c'è un'altra partita e dobbiamo solo pensare a lavorare.
Segnali positivi e infermeria—
Leao? È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri. Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare. Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento...
Rigore e Var—
I rigori a volte ce li hai contro e a volte a favore, sono valutazioni soggettive e vanno accettate.
Equilibrio—
La normalità quando siamo al Milan è cercare di vincere le partite. 16 punti non bastano, ci retrocedi, quindi bisogna cercare di farne altri via via. Ognuno di noi continui a lavorare. In questo momento del campionato la classifica si spezza, i ragazzi hanno cercato e voluto questo risultato.
Gimenez—
Non l'ho fatto entrare sul calcio d'angolo e abbiamo preso gol, e poi abbiamo recuperato.
