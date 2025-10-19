Viola News
Allegri (conf): "Var? Oggi pro domani contro, è soggettivo e bisogna accettare"

Le considerazioni del tecnico avversario dopo la fine del match
Federico Targetti
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina:

Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, Tomori e poi Pavlovic. Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria, che come sempre vale tre punti. Fino al momento del gol subito, avevamo concesso poco e avuto due occasioni su due palle inattive. Poi abbiamo avuto una bella reazione, sono contento. È la prima volta che recuperiamo da una situazione di svantaggio. Siamo contenti, ma venerdì c'è un'altra partita e dobbiamo solo pensare a lavorare.

Segnali positivi e infermeria

—  

Leao? È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri. Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare. Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento...

Rigore e Var

—  

I rigori a volte ce li hai contro e a volte a favore, sono valutazioni soggettive e vanno accettate.

Equilibrio

—  

La normalità quando siamo al Milan è cercare di vincere le partite. 16 punti non bastano, ci retrocedi, quindi bisogna cercare di farne altri via via. Ognuno di noi continui a lavorare. In questo momento del campionato la classifica si spezza, i ragazzi hanno cercato e voluto questo risultato.

Gimenez

—  

Non l'ho fatto entrare sul calcio d'angolo e abbiamo preso gol, e poi abbiamo recuperato.

