Fabregas risponde a Tudor: “Io compro tutti? Forse non gli hanno spiegato bene”

Il Como di Cesc Fabregas ha battuto la Juventus per 2-0, con i gol di Kempf e Nico Paz. Una prestazione di livello dei Lariani, che fin dall'inizio hanno messo sotto i bianconeri, con una proposta tecnica sempre efficace. Ancora in difficoltà invece Igor Tudor. Proprio Fabregas in conferenza stampa ha risposto all'allenatore croato:

"Nel calcio non esistono alibi. Non mi piace trovarne: anche se giochiamo con la Primavera dobbiamo mantenere la nostra identità. Poi si può vincere o perdere. Parliamo di una squadra che mercoledì andrà al Bernabeu a giocarsi la Champions… Mister Tudor guida un grande club, con una storia importante. Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene le cose… Lui è un grande allenatore e lavora con grandi calciatori. Tudor deve sempre vincere con la Juventus, noi abbiamo un’altra realtà”.