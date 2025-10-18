Viola News
Milan, incredibile: anche Loftus-Cheek in dubbio per la Fiorentina. La situazione

Pure il centrocampista offensivo inglese è alle prese con un problema fisico
Milan falcidiato dagli infortuni e dai problemi fisici: anche Ruben Loftus-Cheek è in forte dubbio per la partita di domenica sera contro la Fiorentina. Come riporta il collega e giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin su X, l'inglese potrebbe essere costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare. La rifinitura a poche ore dal calcio d'inizio si rivela, dunque, decisiva riguardo all'impiego o meno dell'ex Chelsea. Le alternative in caso di forfait? Saelemaekers dietro a Leao, oppure Gimenez dall'inizio.

