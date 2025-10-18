Dopo le assenze di Rabiot, Estupinian, Pulisic e il lungo degente Jashari, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di un altro calciatore. Prima della sessione pomeridiano, Nkunku non si era ancora allenato con la squadra per via di un colpo al piede subito in nazionale. Il provino, svolto a Milanello, è fallito, come riportato da MilanNews.it e l'attaccante francese non riuscirà ad essere presente domani nemmeno in panchina.
Milan, provino fallito per Nkunku. Il francese si unisce ai tanti assenti
Altra assenza per Massimiliano Allegri. I rossoneri contro la Fiorentina non avranno neanche Nkunku
Con questa defezione, sempre secondo il portale rossonero, Allegri dovrebbe optare per l’attacco inedito con Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek: a centrocampo spazio per Ricci insieme a Modric e Fofana. Se queste indiscrezioni di formazione dovessero essere confermate, Allegri non avrebbe a disposizione giocatori della prima squadra a centrocampo in panchina mentre avrebbe il solo Gimenez come arma offensiva.
