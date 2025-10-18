Milan, provino fallito per Nkunku. Il francese si unisce ai tanti assenti

Dopo le assenze di Rabiot, Estupinian, Pulisic e il lungo degente Jashari, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di un altro calciatore. Prima della sessione pomeridiano, Nkunku non si era ancora allenato con la squadra per via di un colpo al piede subito in nazionale. Il provino, svolto a Milanello, è fallito, come riportato da MilanNews.it e l'attaccante francese non riuscirà ad essere presente domani nemmeno in panchina.