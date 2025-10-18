VIDEO – Pisa-Verona, alta tensione tra ultras. I tifosi arrivano allo scontro

Pisa-Hellas Verona è una sfida ad alta tensione. Entrambe le squadre sono in zona retrocessione e quella di oggi sarà una partita decisiva. In queste ore a Pisa si sono verificai violenti scontri tra le due tifoserie. Il tutto sembra essere partito dai tifosi gialloblù gemellati con la Fiorentina. A nulla è servita l'ordinanza disposta dal sindaco che aveva vietato la vendita e somministrazione di bevande alcoliche sopra i 5 gradi e di contenitori in vetro o lattina nelle vie intorno allo stadio.