Sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Pietro Condò, ha parlato di questo avvio di campionato. Le sue parole:
Condò: “Fiorentina in brutte acque. Proprio per questo insidiosa”
Se si esclude il Napoli dell’anno scorso, per esempio, i futuri campioni d’Italia hanno sempre dominato questo terzo tratto che inizia oggi, e nel giro di sole tre settimane ci farà vedere cinque turni di campionato più due di coppe europee. Se andate a leggere le dichiarazioni di queste ore dei vari allenatori, tutti parlano di tour de force. Inter? Stasera gioca in casa della Roma capolista, martedì gioca in Champions, sabato avrà lo scontro diretto con il Napoli. Tre gare top in otto giorni prima di ricevere una Fiorentina in brutte acque, dunque insidiosa, e soltanto allora respirare un po’ col trittico Verona-Kairat-Lazio a chiudere il periodo.
