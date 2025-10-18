Oggi il Pisa di Alberto Gilardino affronterà l'Hellas Verona nella gara casalinga. In conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri è tornato a parlare della sfida contro la Fiorentina da cui i suoi dovranno prendere spunto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Gilardino: “Contro il Verona voglio il Pisa visto contro la Fiorentina”
altre news
Gilardino: “Contro il Verona voglio il Pisa visto contro la Fiorentina”
Le parole di Alberto Gilardino su Pisa-Fiorentina
Siamo una squadra giovane e nuova. La maturità passa anche da certe sconfitte e da alcuni errori da correggere. Siamo intervenuti per far capire dove bisogna migliorare. Non dormo la notte per trovare soluzioni per essere più pericolosi. Però penso che solo a Bologna non abbiamo creato molto. Domani tutti vogliono vedere il Pisa visto contro la Fiorentina o a Bergamo. Il vero Pisa deve essere quello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA