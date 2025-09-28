Pisa-Fiorentina, bentornato derby: tra sfottò e una rivalità storica

Il ritorno di Pisa-Fiorentina dopo quasi 35 anni rappresenta un vero e proprio evento in Toscana, terra di campanili e rivalità antiche. Nonostante la distanza tra le due città possa far pensare che il vero derby dei viola sia quello con Empoli, la sfida con i pisani ha radici ben più profonde e affonda nella storia, nei contrasti tra Repubblica Marinara e Signoria fiorentina. In Serie A, i viola hanno quasi sempre avuto la meglio, ma la gara odierna alla Cetilar Arena assume un fascino particolare proprio perché riporta alla ribalta un confronto dal passato acceso.