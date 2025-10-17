Milan, in dubbio anche Nkunku! Sky: “Pestone in allenamento, le sensazioni”

Il francese ha segnato in Nazionale ma anche per lui c'è un problemino in agguato

Secondo quanto riportato da da Sky Sport, c’è da tenere sotto osservazione Christopher Nkunku , in vista della sfida di domenica sera tra Milan e Fiorentina.

Il giocatore francese ieri non ha preso parte all’allenamento a causa di un pestone. Nelle prossime ore verrà valutato dallo staff medico rossonero per capire se potrà essere a disposizione contro i viola. Una vera ecatombe per il Milan che ha perso proprio oggi Pulisic e ieri Rabiot.