Altri guai per la Juventus? La Uefa apre un procedimento contro i bianconeri

Negli ultimi anni la Juventus sembra non trovare stabilità a livello dirigenziale, con numerosi cambiamenti ai vertici. Questo anche per le inchieste che hanno scosso le fondamenta del club. Secondo Calcio e Finanza adesso anche la Uefa avrebbe aperto un procedimento contro i bianconeri, sul rispetto del Fai Play Finanziario. Questo quanto comunicato proprio dalla Juventus, nel fascicolo legato ai bilanci:
Il comunicato—
"Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025. L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari UEFA – è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA"
