Milan, novità sugli infortunati: ecco chi ci sarà con la Fiorentina

Il punto da casa Milan

Redazione VN 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 13:53)

Tre giocatori del Milan sono rientrati dagli impegni con le nazionali con problemi fisici. Rabiot ha riportato una contusione al polpaccio durante un allenamento e svolgerà oggi gli esami strumentali; la sua presenza contro la Fiorentina è a rischio.

Saelemaekers ha invece una lieve lesione al flessore: i controlli sono già stati effettuati e il recupero procede positivamente, lasciando al belga qualche possibilità di scendere in campo contro i viola.

Infine, Pulisic ha avuto problemi legati al volo di ritorno e rientrerà a Milano solo stanotte, con gli esami previsti per venerdì 17 ottobre. Lo statunitense ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra e salterà almeno la partita contro la Fiorentina. Lo riporta Sky Sport.