Domenica Stefano Pioli ritroverà anche Rafael Leao. L'attaccante portoghese è esploso con l'attuale allenatore della Fiorentina e nel febbraio del 2024, Leao parlava proprio così di Pioli. Ecco le sue parole tratte dalla sua biografia "Smile":
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Leao su Pioli: “Non eravamo in sintonia, poi mi ha cambiato. E nel suo ufficio…”
altre news
Leao su Pioli: “Non eravamo in sintonia, poi mi ha cambiato. E nel suo ufficio…”
Leao e il rapporto con Stefano Pioli
Pioli è l’allenatore che ha trasformato il mio modo di giocare, che mi ha reso quello che sono oggi. All’inizio con Pioli non eravamo in sintonia ricordo una sua conferenza stampa che mi aveva infastidito, in cui aveva detto cose che secondo me non doveva dire, di cui doveva discutere prima davanti alla squadra. C’è voluto tempo prima che capissimo come relazionarci, lui intanto ha avuto la bravura di trovare il miglior modo per far giocare me e la squadra. Il segreto è stato trovare un modo chiaro e diretto di parlarci. Abbiamo un buon rapporto e il motivo sta nel fatto che io mi fido di lui e lui si fida di me. Sono uno dei calciatori che è stato più tempo nel suo ufficio ma anche quello che ha giocato più minuti in ognuna delle ultime stagioni. Credo che le due cose siano collegate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA