Pulisic rischia un lungo stop: il Milan irritato per l’utilizzo con gli USA

Una pausa per le nazionale nella quale il Milan ha avuto diversi contrattempi con le rispettive selezioni: Pulisic ora è a rischio

Redazione VN 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 19:22)

In casa Milan l'infortunio al bicipite femorale di Christian Pulisic non è stato accolto con il sorriso sulle labbra. Lo stop arriva al termine di una pausa per le nazionali nella quale i rossoneri hanno avuto diversi contrattempi. Estupinan, Rabiot, Saelemaekers e Leao sono tutti acciaccati, da capire se saranno a disposizione contro la Fiorentina.

Domani - scrive Gazzetta.it - Pulisic sarà a Milanello e verrà sottoposto ad accertamenti medici. Per il momento c'è cautela su quanto lungo può essere lo stop: solo gli esami chiariranno l'entità del problema muscolare. L'americano è finora il miglior marcatore rossonero con sei reti segnate tra Serie A e Coppa Italia. L'ex Chelsea nei giorni precedenti il match di stanotte non si era allenato bene e aveva disputato solo l'ultimo spezzone della sfida contro l'Ecuador. Inutile sbilanciarsi - scrive la rosea - anche se nessuno può escludere che possa necessitare anche 3-4 settimane di stop.