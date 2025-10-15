Non solo la Fiorentina alle prese con gli aggiornamenti dallo staff medico (il report). Ci sono buone notizie per il Milan da Alexis Saelemaekers. Il problema al flessore della gamba destra è meno grave del previsto. Ci sono chance per Allegri di avere il belga a disposizione domenica, per Milan-Fiorentina. Lo scrive Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport. Gli esami decisivi sono fissati nelle prossime 48 ore.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Saelemaekers, recupero prodigioso? Può esserci con la Fiorentina
avversarie
Saelemaekers, recupero prodigioso? Può esserci con la Fiorentina
Il problema al flessore della gamba destra è meno grave del previsto per Saelemaekers: può esserci per Milan-Fiorentina
Rabiot, invece, ha un piccolo problema a un polpaccio, nulla di serio ma sarà valutato domani a Milanello dallo staff rossonero. Il punto sugli infortunati da entrambe le parti, chi recuperano Pioli e Allegri?
© RIPRODUZIONE RISERVATA