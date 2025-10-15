Saelemaekers, recupero prodigioso? Può esserci con la Fiorentina

Non solo la Fiorentina alle prese con gli aggiornamenti dallo staff medico (il report). Ci sono buone notizie per il Milan da Alexis Saelemaekers. Il problema al flessore della gamba destra è meno grave del previsto. Ci sono chance per Allegri di avere il belga a disposizione domenica, per Milan-Fiorentina. Lo scrive Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport. Gli esami decisivi sono fissati nelle prossime 48 ore.