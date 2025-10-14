Viola News
Pulisic recupera per la Fiorentina? Parla il ct degli Stati Uniti

Pochettino rassicura i tifosi rossoneri dopo una sosta piena di turbolenze
Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Christian Pulisic per il Milan, prossimo avversario della Fiorentina, tartassato dalle notizie relative a problemi fisici di varia entità per i suoi nazionali. A Saelemaekers (lesione al flessore) è andata peggio di tutti, ma anche Estupinan, Rabiot e Pulisic hanno accusato fastidi. Dell'americano ha parlato il ct degli USA, Mauricio Pochettino, in vista della gara amichevole contro l'Australia che si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì.

Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile. Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato.

Pulisic dovrebbe essere disponibile, quindi, sia per l'Australia sia per la Fiorentina, al netto del volo di ritorno per Milano che come sempre mette a rischio la regolare presenza dei giocatori provenienti dal Nord e dal Sud America nella gara successiva alla pausa.

