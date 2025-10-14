Pulisic recupera per la Fiorentina? Parla il ct degli Stati Uniti

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Christian Pulisic per il Milan, prossimo avversario della Fiorentina, tartassato dalle notizie relative a problemi fisici di varia entità per i suoi nazionali. A Saelemaekers (lesione al flessore) è andata peggio di tutti, ma anche Estupinan, Rabiot e Pulisic hanno accusato fastidi. Dell'americano ha parlato il ct degli USA, Mauricio Pochettino, in vista della gara amichevole contro l'Australia che si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì.