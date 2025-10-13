Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Milan, brutte notizie per Saelemaekers: salterà (almeno) la Fiorentina

altre news

Milan, brutte notizie per Saelemaekers: salterà (almeno) la Fiorentina

Saelemaekers
Pessime notizie dalle nazionali per il Milan in vista della ripresa della Serie A: usciti i risultati degli esami dopo l'infortunio di Alexis Saelemaekers
Redazione VN

Bruttissime notizie in casa Milan in vista della ripresa del campionato, perché Alexis Saelemekers ha rimediato una lesione al flessore della gamba destra. Come scrive l'ANSA, lo hanno confermato esami medici svolti in Italia oggi dopo quelli svolti in Belgio.

L'esterno del Milan, quindi, non sarà a disposizione contro la Fiorentina (GLI ALTRI IN DUBBIO) e tra una settimana svolgerà nuovi esami per monitorare l'evoluzione dell'infortunio, che lo dovrebbe verosimilmente costringere ai box per un periodo di tempo compreso tra i 20 e i 30 giorni.

Leggi anche
La mossa di Allegri per battere Pioli: spiegato il possibile cambio tattico
Icardi torna in Serie A? L’indiscrezione dalla Turchia: un club italiano ci pensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA