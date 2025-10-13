Bruttissime notizie in casa Milan in vista della ripresa del campionato, perché Alexis Saelemekers ha rimediato una lesione al flessore della gamba destra. Come scrive l'ANSA, lo hanno confermato esami medici svolti in Italia oggi dopo quelli svolti in Belgio.
Milan, brutte notizie per Saelemaekers: salterà (almeno) la Fiorentina
Pessime notizie dalle nazionali per il Milan in vista della ripresa della Serie A: usciti i risultati degli esami dopo l'infortunio di Alexis Saelemaekers
L'esterno del Milan, quindi, non sarà a disposizione contro la Fiorentina (GLI ALTRI IN DUBBIO) e tra una settimana svolgerà nuovi esami per monitorare l'evoluzione dell'infortunio, che lo dovrebbe verosimilmente costringere ai box per un periodo di tempo compreso tra i 20 e i 30 giorni.
