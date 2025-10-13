La mossa di Allegri per battere Pioli: spiegato il possibile cambio tattico

Il cambio tattico studiato da Massimiliano Allegri

Redazione VN 13 ottobre - 12:04

Le notizie arrivate dalle Nazionali non sono positive per Massimiliano Allegri: Alexis Saelemaekers ha riportato un infortunio muscolare durante la gara del Belgio e sarà costretto a saltare la sfida contro la Fiorentina. Le prime valutazioni parlano di uno stop di circa quindici giorni, in attesa degli esami strumentali che ne confermeranno l’entità. L’ex Roma rischia quindi di saltare anche la successiva partita contro il Pisa. A Milanello è già scattato il piano B per sopperire alla sua assenza, con Allegri impegnato a valutare diverse soluzioni tattiche e di formazione.

La prima opzione prevede l’inserimento di Zachary Athekame, giovane esterno svizzero ex Young Boys, che al rientro dagli impegni con la nazionale maggiore — dove è stato convocato per la prima volta — potrebbe trovare spazio dal primo minuto nel 3-5-2 rossonero. Tuttavia, il tecnico valuta anche alternative più esperte per non caricare eccessivamente il 20enne, finora utilizzato solo per pochi minuti in campionato. In questo senso, Loftus-Cheek o Pulisic potrebbero rappresentare soluzioni più affidabili: l’americano, pur non essendo al meglio fisicamente, ha già ricoperto quel ruolo, ma dovrebbe sacrificarsi in fase difensiva.

Un’ulteriore ipotesi è il cambio di modulo: passando al 4-3-3, Allegri potrebbe schierare un centrocampo con Fofana, Modric e Rabiot, e un tridente offensivo composto da Pulisic, Gimenez e Leao. Tutte opzioni che saranno testate nei prossimi allenamenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.