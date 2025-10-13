In Azzurro come in viola: ora è Piccoli a scaldarsi per rilevare Kean

In Nazionale come in maglia viola. Dopo lo stop di Kean con l'Italia, sta per succedere qualcosa di molto simile anche in Azzurro come alla Fiorentina: fuori l'attaccante titolare, dentro Roberto Piccoli . Perché di fatto, vista la convocazione last-minute dell'ex Cagliari, ora si scalda anche lui per provare a sostituire il compagno.

Come in viola

Come evidenzia Repubblica, è un avvicendamento che i tifosi gigliati conoscono bene: è quasi uno scherzo del destino, oltre che un motivo di vanto per la Fiorentina. Piccoli era stato escluso dai convocati per la partita di Tallinn, ma la sensazione è che domani andrà in panchina a Udine, pronto ad entrare se chiamato in causa. Le quotazioni favoriscono al momento Pio Esposito al fianco di Retegui, ma sarà a disposizione. E vista la situazione del compagno di club, al bergamasco toccherà verosimilmente fare staffetta con Kean anche a San Siro, sostenendo l'attacco viola contro il Milan alla ripresa del campionato.