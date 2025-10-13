Dodò in dubbio? Gioca Fortini: “Bene in B, ma la Serie A è un’altra cosa”

La Gazzetta dello Sport su Jacopo Fortini

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 11:30)

Domani la squadra si ritroverà al Viola Park dopo due giorni di riposo. E Pioli dovrà verificare le condizioni di altri due calciatori fondamentali: l'esterno destro brasiliano Dodò e la mezzala offensiva Jacopo Fazzini. Entrambi sono dovuti uscire per infortunio nell'ultima partita persa con la Roma, ma l'unica in cui la Viola non meritava di perdere.

Le possibilità di recuperarli ci sono anche se pure oggi continueranno a lavorare a parte. Come Simon Sohm. Lo svizzero ha rinunciato alla nazionale per la fascite plantare che gli crea fastidio da un po'. Non è facile trovare un sostituto per Dodò che assicura spinta ed energia sulla corsia di destra. Dovesse rinunciare, Pioli dovrebbe ricorrere al 2006 Jacopo Fortini che ha fatto benissimo in B alla Juve Stabia, ma ha capito che la A è un'altra storia.

L'impiego di Fazzini, la miglior novità tra i tanti acquisti estivi della coppia Pradé-Goretti, non esclude Albert Gudmundsson che con l'Islanda ha mandato messaggi positivi segnando una doppietta contro l'Ucraina. Gud è il vero dilemma di Pioli. Comprato dopo un primo prestito, non ha finora ripagato la fiducia riposta in lui da società e allenatore. Ma è chiaro che se Fazzini non dovesse farcela, avrebbe garantita un'altra maglia da titolare a San Siro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.