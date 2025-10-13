Nuova vita per Nico Gonzalez: ha già convinto a Madrid, si studia il riscatto

Come vola Nico Gonzalez a Madrid . L'ex viola, passato prima alla Juventus (con scarso successo) e ora all'Atletico di Simeone, sta convincendo i Colchoneros in maniera importante e il club spagnolo - scrive Tuttosport - potrebbe pensare al riscatto a fine stagione. Vista la condizione di esubero che viveva in Italia sarebbe un toccasana per la Vecchia Signora, visto che incasserebbe un discreto tesoretto da 32 milioni.

Poco successo

Nico Gonzalez era arrivato dalla Fiorentina due estati fa, con un prestito oneroso a 8 milioni e un diritto di riscatto a 25+5 di bonus destinato a diventare obbligo al primo punto nel girone di ritorno. Con Motta ha fatto fatica, con Tudor il feeling non c'è mai stato: così è arrivata la chiamata spagnola. Quattro presenze, gol all'esordio e l'idea sempre più chiara di confermarlo ancora, stavolta a titolo definitivo, con o senza obbligo di riscatto.