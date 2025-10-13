Nazione: “Kean in dubbio con il Milan, chi tra Dzeko e Piccoli? L’idea di Pioli”

Chi al posto di Kean?

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 06:57)

Al Viola Park regna la preoccupazione per le condizioni di Moise Kean. L’attaccante ha accusato un problema fisico che mette in dubbio la sua presenza nella prossima trasferta contro il Milan, e sebbene le prime ore abbiano portato un cauto ottimismo sull’entità dell’infortunio, Stefano Pioli ha già iniziato a valutare soluzioni alternative.I tempi di recupero del centravanti restano incerti e la decisione definitiva verrà presa solo dopo un confronto con lo staff medico.

L’idea di base di Pioli è quella di mantenere la continuità tattica, schierando il consueto 4-2-3-1 con Kean unica punta, sostenuto da Gudmundsson e da uno tra Fazzini o Ndour. Tuttavia, qualora Kean non dovesse recuperare in tempo, il tecnico è pronto a lanciare Piccoli dal primo minuto. L’ex Cagliari è in Nazionale e tornerà ad allenarsi a Firenze soltanto giovedì, momento in cui Pioli avrà tre sedute per testare le condizioni dei suoi attaccanti e prendere la decisione finale.

Il piano B, dunque, è già delineato: Piccoli è in vantaggio su Dzeko e potrebbe essere lui a guidare l’attacco della Fiorentina a San Siro. L’opzione delle due punte è considerata poco probabile, ma il giovane attaccante ha già dimostrato di poter essere incisivo, come nel match contro il Sigma Olomouc in cui è andato a segno da titolare. Al Viola Park tutti sperano di recuperare Kean, ma la fiducia nei confronti di Piccoli resta alta in vista della sfida con la difesa di Allegri. Lo scrive la Nazione.