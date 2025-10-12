VN – Kean non torna a Firenze (per ora), oggi gli esami: cosa filtra

Momenti di attesa per la Fiorentina e per la Nazionale: Moise Kean, autore del gol che ha sbloccato la partita contro l’Estonia, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d’ora a causa di un problema alla caviglia, causato da un cattivo appoggio durante la corsa.
Le ultime sulle condizioni dell'attaccante della Fiorentina e della Nazionale
I primi riscontri sembrano indicare che non si tratti di un infortunio grave, la caviglia non si è gonfiata. Oggi Kean sarà sottoposto a esami approfonditi a Udine per valutare con precisione le sue condizioni. Solo al termine di questi controlli si potrà capire se l’attaccante sarà a disposizione per le prossime gare della Fiorentina e della Nazionale. Gli esami si svolgeranno nel primo pomeriggio.
Cautela e ottimismo, dunque, in attesa dei risultati: la priorità resta tutelare la salute del giocatore e gestire il suo rientro senza rischi.
