Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Kean non torna a Firenze (per ora), oggi gli esami: cosa filtra

esclusive

VN – Kean non torna a Firenze (per ora), oggi gli esami: cosa filtra

Moise Kean
Le ultime sulle condizioni dell'attaccante della Fiorentina e della Nazionale
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Momenti di attesa per la Fiorentina e per la Nazionale: Moise Kean, autore del gol che ha sbloccato la partita contro l’Estonia, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d’ora a causa di un problema alla caviglia, causato da un cattivo appoggio durante la corsa.

I primi riscontri sembrano indicare che non si tratti di un infortunio grave, la caviglia non si è gonfiata. Oggi Kean sarà sottoposto a esami approfonditi a Udine per valutare con precisione le sue condizioni. Solo al termine di questi controlli si potrà capire se l’attaccante sarà a disposizione per le prossime gare della Fiorentina e della Nazionale. Gli esami si svolgeranno nel primo pomeriggio.

Cautela e ottimismo, dunque, in attesa dei risultati: la priorità resta tutelare la salute del giocatore e gestire il suo rientro senza rischi.

Leggi anche
Che fine ha fatto? Bobby Duncan, il cugino di Gerrard: precedente da evitare per Kospo
Gud job, oltre i gol c’è di più: segnali e domande che Albert lancia a Pioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA