Che fine ha fatto? Bobby Duncan, il cugino di Gerrard: precedente da evitare per Kospo

Un nome da rockstar, la faccia da purosangue inglese, una parentela importantissima con Steven Gerrard, di cui è cugino: Bobby Duncan, attaccante classe 2001, sbarca a Firenze nell'estate del 2019 e la curiosità schizza alle stelle. Oggi il suo nome è finito nel dimenticatoio, o comunque se ne sono perse le tracce, ma ci siamo noi apposta: Meteore Viola risponde (o cerca di farlo) alla domanda "che fine ha fatto?" in merito a quei giocatori che ci hanno lasciato più ricordi legati ad altro che al campo. E oggi è il turno della strana storia del ragazzo di Whiston.