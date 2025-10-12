VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Bobby Duncan, il cugino di Gerrard: precedente da evitare per Kospo

Vi ricordavate di questa promessa non mantenuta del calcio inglese, arrivata al primo anno della gestione Commissoe impiegata solo nelle giovanili viola?
Federico Targetti
Un nome da rockstar, la faccia da purosangue inglese, una parentela importantissima con Steven Gerrard, di cui è cugino: Bobby Duncan, attaccante classe 2001, sbarca a Firenze nell'estate del 2019 e la curiosità schizza alle stelle. Oggi il suo nome è finito nel dimenticatoio, o comunque se ne sono perse le tracce, ma ci siamo noi apposta: Meteore Viola risponde (o cerca di farlo) alla domanda "che fine ha fatto?" in merito a quei giocatori che ci hanno lasciato più ricordi legati ad altro che al campo. E oggi è il turno della strana storia del ragazzo di Whiston.

