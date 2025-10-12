Kean, distorsione alla caviglia: dalla peggiore alla migliore delle ipotesi

Dalle prime ricostruzioni, in attesa di comunicati e esiti, l'infortunio di Moise Kean sarebbe riconducibile ad una distorsione alla caviglia. Analisi dalla migliore alla peggiore delle ipotesi

Prima il gol, poi la paura. La serata di Moise Kean contro l’Estonia ha avuto due facce: quella luminosa del vantaggio azzurro e quella più amara dell’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d’ora. Una distorsione alla caviglia, causata da un appoggio sbagliato durante uno scatto, che ora tiene in ansia sia la Nazionale di Gattuso che la Fiorentina di Pioli.