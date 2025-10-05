Fazzini ko: prima stringe i denti, poi chiede il cambio. Le sue condizioni

Il numero 22 viola ha lasciato il campo poco dopo l'ora di gioco

Prima il dolore alla caviglia , messa male in occasione di un tiro dalla distanza nella ripresa di Fiorentina-Roma , poi, un quarto d'ora dopo, la sostituzione che si rende necessaria per Jacopo Fazzini . Il centrocampista arrivato in estate a titolo definitivo dall'Empoli ha provato a giocare sul dolore, ma al 66', dopo aver condotto l'inizio di un contropiede, ha chiesto il cambio.

Al suo posto Pioli ha inserito Cher Ndour, non cambiando quindi la disposizione in campo della squadra. Per capire meglio quale sia l'entità dello stop per Fazzini servirà aspettare i risultati degli esami strumentali di inizio settimana; il numero 22 è uscito sulle proprie gambe, ma la distorsione dovrà essere valutata con attenzione.