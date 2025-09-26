Come sta Leao? Con la Fiorentina, il portoghese sarà abile e arruolato

Più di un mese di stop. L’infortunio di Rafael Leao si è rivelato più grave del previsto: doveva essere un problema di poco conto, invece il portoghese ha saltato finora tutte le quattro partite di campionato e la gara di Coppa Italia di martedì scorso contro il Lecce a San Siro. Dopo la sosta, domenica 19 ottobre alle 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà la Fiorentina di Stefano Pioli.
Leao tornerà fra i convocati contro il Napoli di Conte. Senza ulteriori ricadute il portoghese giocherà contro la senza problemi con la Fiorentina
Per la squadra viola, nel mezzo, saranno ben tre gli impegni che passeranno prima di incontrare i rossoneri: il Pisa domenica alle 15:00, il Sigma Olomuc giovedì nell'esordio del maxi girone di Conference e la Roma tre giorni dopo. La gara in programma a San Siro, rivedrà sicuramente come protagonista Rafael Leao.
Il portoghese ha infatti smaltito l'infortunio e nonostante un po’ di preoccupazione per eventuali ricadute, che potrebbero tenerlo fuori anche in questo weekend di campionato, non ci saranno dubbi di una sua titolarità contro i viola il 19 di ottobre.
