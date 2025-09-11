Kean come Leao, Gud come Diaz: come Pioli può replicare il 3142 che stese il Napoli

Sabato sera al Franchi la sfida contro il Napoli avrà inevitabilmente una doppia lettura: non solo una partita di campionato, ma anche il confronto tra due filosofie e - per Pioli - un ritorno a un copione già scritto. Perché quel Milan che due anni fa (2023) eliminò il Napoli di Spalletti nei quarti di Champions rimane una sorta di manuale tattico da cui attingere: non tanto per copiare pedissequamente formazione e uomini, quanto per riproporre princìpi e reazioni che, se replicati con i giocatori giusti, possono ancora mandare in crisi anche una squadra di prim’ordine.