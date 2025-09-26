Polverosi ricorda: “Quando la Fiorentina di Agroppi condannò il Pisa alla Serie B”

Il giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ricorda la sfida tra Fiorentina e Pisa dell'anno '86:
Lo storico scontro tra Fiorentina e Pisa nell'86
L'ultima volta che si sono incontrate è stato 34 anni fa ed è finita con lo stesso risultato sia all’Arena Garibaldi che a Campo di Marte: 4-0 per i viola. Per il Pisa la stagione 90-91 finì come quella drammatica domenica dell’86 e proprio in quell'anno ci fu il derby toscano all'ultima giornata: se la Fiorentina dovesse vincere entrerebbe in Uefa, se il Pisa dovesse vincere eviterebbe la retrocessione in Serie B. Sulle panchine ci sono due ex, Vincenzo Guerini è l’allenatore del Pisa, Aldo Agroppi (che aveva portato i nerazzurri alla promozione) è l’allenatore della Fiorentina. Aldo conosce bene Anconetani e i suoi riti scaramantici. Quando la squadra arriva negli spogliatoi dice ai magazzinieri di spostare tutte le piante grasse che si trovano nello stanzone, sono lì per portare sfortuna, secondo le leggi di Romeo. Poi impedisce ai giocatori di bere dalle bottiglie di acqua che sono già nello stesso stanzone, da Firenze ha fatto portare acqua... sicura.
Il Pisa va in vantaggio con Ciro Muro al 20'. Non passa nemmeno un minuto, scatto di Berti, Chiti lo butta giù in area e per il genovese Pieri è calcio di rigore. Sul dischetto va Passarella: botta secca, uno a uno. Altro attacco di Berti, stavolta è Cavallo che lo trattiene al limite dell’area. Sul pallone si ripresenta ancora lui, Daniel Passarella, che poi negli spogliatoi racconterà: «Antognoni e Massaro volevano che mettessi la palla in mezzo, anzi, volevano tirare loro. “Ragazzi, io faccio gol”, ho detto ai miei due amici. E sono stato di parola». A fine partita altri incidenti. Anconetani negli spogliatoi tuona contro Agroppi e soprattutto contro Pieri (arbitro ndr) che, per evitare guai, su suggerimento dei carabinieri decolla dall’Arena Garibaldi in elicottero. Guerini si assumerà tutte le colpe e lascerà il Pisa.
