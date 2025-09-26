Ranieri, Kean e Mandragora: ecco i tre leader da cui ripartire con il Pisa

Tre certezze, una per reparto, da cui ripartire e a cui attaccarsi per uscire dalla crisi e centrare la prima vittoria in campionato. Il derby con il Pisa si avvicina, domenica all’Arena Garibaldi la Fiorentina troverà l’ambiente infuocato di chi aspetta da più di 30 anni una partita sentitissima e Pioli per svoltare in questo inizio di stagione si affiderà a tre pilastri: Luca Ranieri , Rolando Mandragora e Moise Kean .

I primi due, rappresentanti della vecchia guardia sono anche tra coloro che nelle ultime, complesse giornate, sono stati tra gli ultimi a mollare, mentre Moise, per status qualitativo e ingaggio è il leader tecnico di una squadra ancora in cerca di sé stessa. Ranieri e Mandragora, con due gol a testa, sono anche i capocannonieri della Fiorentina, giusto per testimoniare le difficoltà in zona gol.