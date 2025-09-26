Gazzetta su Stefano Pioli: “Quel dettaglio sugli allenamenti al Viola Park”

Nella linea arretrata a quattro Dodò e Gosens sono stati utilizzati da Raffaele Palladino in tutta la parte centrale della passata stagione e domenica scorsa al Franchi contro il Como, Stefano Pioli ha impostato una sorta di 4-4-2, un sistema di gioco in cui la loro centralità, se possibile, sembra ancora maggiore che nel 3-5-2 perché diventano fondamentali per le catene tanto care a Pioli che su questo argomento ha addirittura presentato la tesi alla fine del corso da allenatori al Centro tecnico di Coverciano nel 2002-2003 dal titolo "Le catene di gioco laterali in un 4-4-2".

La carriera ha poi affinato le conoscenze del tecnico, ma ci sono dei principi che non cambiano come le catene predisposte in senso verticale allo sfruttamento delle fasce laterali, composte da terzino, centrocampista centrale ed esterno di centrocampo. Una collaborazione fra più giocatori dislocati vicini fra loro che nel caso specifico della Fiorentina con il Como corrispondevano dalla parte destra a Dodò, Mandragora e Lamptey e a sinistra da Gosens, Nicolussi Caviglia e Fazzini. A Pioli piace lavorare a tante soluzioni durante la settimana e questa è un'opportunità ulteriore. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.