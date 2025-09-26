Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport. Ecco la sua analisi sulla squadra di Stefano Pioli, ma non solo:
Flachi difende Pioli: “Lui è bravo, tocca ai giocatori. Ora tutti conoscono Kean”
Le parole di Francesco Flachi sulla Fiorentina
Non mi sarei mai aspettato un avvio del genere, ma meglio ora che dopo. Non capisco semmai i cambiamenti e gli errori in area dei difensori
RESPONSABILITA
Soprattutto dei giocatori, la squadra è buona e Pioli è bravo. I calciatori devono parlarsi e capire come uscire da questa situazione. Individuare i problemi ed esporli all'allenatore che deve trovare una soluzione per vincere. E i calciatori di maggior talento devono dare la svolta
I DUBBI
Gudmundsson ci fai vedere le giocate di Genova? Kean ripeti i numeri della passata stagione? Se un centravanti capisce di non essere incisivo come l'anno precedente deve mettersi a disposizione della squadra: quando si cerca il gol per forza, non arriva, mentre se uno si mette a disposizione il gol arriva subito. Ora conoscono tutti Kean e non gli lasciano i 30 metri di campo dello scorso anno
MODULO
Andrei sul sicuro con il 3-5-2 che mi pare un modulo adatto, anche se ad ora Piccoli e Kean insieme fanno fatica. Non si trovano e si cercano pure poco. Dovrebbero calciare 4-5 volte a testa e invece non tirano mai. Altra soluzione è con Gud dietro a Kean. A Pioli piace il bel gioco e la qualità quindi un centrocampo a tre con Nicolussi, Mandragora e Fazzini per esempio. Sono convinto che troverà presto una soluzione. Stefano mi piace come allenatore, è stato mio compagno di squadra. Ci sono poche persone come lui: umile, sa farsi voler bene
PISA
È la seconda sfida più importante per i tifosi dopo quella con la Juve e una vittoria domenica può cancellare in parte l'avvio negativo. Le squadre di Giardino però sono "rognose" e poi per i pisani è proprio la gara più importante dell'anno quindi c'è tanta pressione
