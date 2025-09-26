Viola News
Flachi difende Pioli: “Lui è bravo, tocca ai giocatori. Ora tutti conoscono Kean”

Le parole di Francesco Flachi sulla Fiorentina
Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport. Ecco la sua analisi sulla squadra di Stefano Pioli, ma non solo: 

Non mi sarei mai aspettato un avvio del genere, ma meglio ora che dopo. Non capisco semmai i cambiamenti e gli errori in area dei difensori

RESPONSABILITA

Soprattutto dei giocatori, la squadra è buona e Pioli è bravo. I calciatori devono parlarsi e capire come uscire da questa situazione. Individuare i problemi ed esporli all'allenatore che deve trovare una soluzione per vincere. E i calciatori di maggior talento devono dare la svolta

I DUBBI

Gudmundsson ci fai vedere le giocate di Genova? Kean ripeti i numeri della passata stagione? Se un centravanti capisce di non essere incisivo come l'anno precedente deve mettersi a disposizione della squadra: quando si cerca il gol per forza, non arriva, mentre se uno si mette a disposizione il gol arriva subito. Ora conoscono tutti Kean e non gli lasciano i 30 metri di campo dello scorso anno

MODULO

Andrei sul sicuro con il 3-5-2 che mi pare un modulo adatto, anche se ad ora Piccoli e Kean insieme fanno fatica. Non si trovano e si cercano pure poco. Dovrebbero calciare 4-5 volte a testa e invece non tirano mai. Altra soluzione è con Gud dietro a Kean. A Pioli piace il bel gioco e la qualità quindi un centrocampo a tre con Nicolussi, Mandragora e Fazzini per esempio. Sono convinto che troverà presto una soluzione. Stefano mi piace come allenatore, è stato mio compagno di squadra. Ci sono poche persone come lui: umile, sa farsi voler bene

PISA

È la seconda sfida più importante per i tifosi dopo quella con la Juve e una vittoria domenica può cancellare in parte l'avvio negativo. Le squadre di Giardino però sono "rognose" e poi per i pisani è proprio la gara più importante dell'anno quindi c'è tanta pressione

