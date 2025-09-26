Nazione sul modulo: “Stefano Pioli sta studiando uno schema ibrido”

Pioli e il nuovo modulo della sua Fiorentina

Redazione VN 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 09:10)

Dopo la sorprendente virata al 4-4-2 vista contro il Como, Stefano Pioli si trova davanti a una settimana decisiva per il futuro tattico della Fiorentina. La scelta ha rimesso in discussione due mesi di preparazione e, in parte, le strategie di mercato, obbligando l’allenatore a ripensare le soluzioni viste finora. La priorità è riportare Kean al centro del progetto offensivo, recuperando le caratteristiche che lo avevano reso efficace lo scorso anno: attacchi in profondità, duelli fisici e più occasioni da gol, senza il peso eccessivo di legare il gioco.

Accanto a lui tornerà Gudmundsson, finalmente recuperato dopo l’infortunio alla caviglia. L’islandese si muoverà alle spalle di Kean per creare connessioni e dare imprevedibilità in zona offensiva, in un tandem chiamato a scardinare la difesa del Pisa di Gilardino. Sul piano difensivo e di costruzione, invece, Pioli continua a oscillare tra il ritorno alla difesa a tre e la proposta di una linea a quattro più fluida, con Comuzzo terzino bloccato, Pongracic e Ranieri centrali e Gosens a sinistra. Questa soluzione consentirebbe di alzare Dodo sulla fascia destra, mentre Nicolussi Caviglia, Mandragora e Fazzini avrebbero compiti più dinamici in mezzo al campo.

Il risultato è un modulo ibrido, vicino a un 4-4-1-1 ma facilmente trasformabile in un 3-5-2 senza cambiare uomini: Comuzzo diventerebbe braccetto, Gosens si alzerebbe a centrocampo e Fazzini agirebbe da mezzala. Si tratta di idee e tentativi ancora in fase di sperimentazione, ma che rivelano la volontà di Pioli di trovare, a ogni costo, una strada chiara per rilanciare la Fiorentina e trascinarla fuori da un momento difficile. Lo scrive la Nazione.