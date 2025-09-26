Gazzetta spiega: “Ecco cosa perde la Fiorentina con l’infortunio di Lamptey”

La Fiorentina dovrà fare a meno di Lamptey

Redazione VN 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 08:54)

Dodò e Gosens sono l'ideale come uomini a tutta fascia nel 3-5-2, ma anche come esterni bassi nella difesa a quattro, dando all'allenatore la possibilità di variare dall'inizio o durante la gara. Quello che mancherà d'ora in poi è semmai l'apporto di Lamptey che è stato operato al crociato e resterà fuori per diversi mesi.

Era una pedina che poteva permettere un cambio di sistema di gioco per le sue qualità anche offensive e avere più soluzioni. Contro il Como, ad esempio, ha giocato in contemporanea proprio con Dodò sulla stessa fascia.

Lamptey inoltre veniva soprattutto indicato come possibile vice-Dodò, ruolo che d'ora in poi sarà coperto da Niccolò Fortini, prodotto del vivaio viola: un calciatore ancora molto giovane, ed è chiaro che abbia bisogno di minutaggio per farsi un po' di esperienza. Dall'altra parte, per dare respiro a Gosens a sinistra, c'è Fabiano Parisi che potrebbe tornare utile più che altro nel girone europeo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.