Uscito il report medico della Fiorentina per l'infortunio rimediato da Tariq Lamptey nell'ultima partita di campionato persa contro il Como (IL COMUNICATO). Leggendolo, arrivano bruttissime notizie per i viola, che dovranno fare a meno dell'esterno per diversi mesi, vista la «lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro». Detto questo, l'ex Brighton si è potuto comunque operare per la «ricostruzione del legamento crociato anteriore» e l'intervento è perfettamente riuscito.
Lamptey, infortunio grave e tempi lunghi: ecco quando potrebbe tornare
Brutte notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda Tariq Lamptey: il calciatore dovrebbe stare fuori per diverso tempo
Tempi di recupero—
Come scrive anche la Fiorentina, il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze iniziare subito il percorso di riabilitazione, che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo, tra i 4 e i 5 mesi, visto che il recupero lo farà al Viola Park. Dunque, se tutto va bene, potremmo rivederlo in campo nel mese di gennaio.
