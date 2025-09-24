Lamptey, infortunio grave e tempi lunghi: ecco quando potrebbe tornare

Uscito il report medico della Fiorentina per l'infortunio rimediato da Tariq Lamptey nell'ultima partita di campionato persa contro il Como (IL COMUNICATO). Leggendolo, arrivano bruttissime notizie per i viola, che dovranno fare a meno dell'esterno per diversi mesi, vista la «lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro». Detto questo, l'ex Brighton si è potuto comunque operare per la «ricostruzione del legamento crociato anteriore» e l'intervento è perfettamente riuscito.