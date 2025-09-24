Viola News
Lamptey, infortunio grave e tempi lunghi: ecco quando potrebbe tornare

Brutte notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda Tariq Lamptey: il calciatore dovrebbe stare fuori per diverso tempo
Uscito il report medico della Fiorentina per l'infortunio rimediato da Tariq Lamptey nell'ultima partita di campionato persa contro il Como (IL COMUNICATO). Leggendolo, arrivano bruttissime notizie per i viola, che dovranno fare a meno dell'esterno per diversi mesi, vista la «lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro». Detto questo, l'ex Brighton si è potuto comunque operare per la «ricostruzione del legamento crociato anteriore» e l'intervento è perfettamente riuscito.

Tempi di recupero

Come scrive anche la Fiorentina, il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze iniziare subito il percorso di riabilitazione, che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo, tra i 4 e i 5 mesi, visto che il recupero lo farà al Viola Park. Dunque, se tutto va bene, potremmo rivederlo in campo nel mese di gennaio.

