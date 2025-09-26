Buone notizie per la Roma: Dybala potrebbe esserci a Firenze

La Roma vuole dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Se si esclude l'inciampo contro il Torino, i giallorossi non hanno deluso le aspettative. Gasperini è già riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra, soprattutto in fase difensiva. L'ambiente ha entusiasmo, ed è atteso da 3 partite importanti, Verona, Lille e Fiorentina. Proprio contro la Fiorentina potrebbe inoltre tornare uno dei big.
Secondo quello che riporta Sky Sport, l'obiettivo dello staff medico di Gasperini sarebbe quello di recuperare Paulo Dybala per la gara contro la Fiorentina. L'argentino ha intensificato i carichi di lavoro, e potrebbe essere a disposizione di Gasperini proprio per la sfida alla viola. Una bella notizia per la Roma, vista l'importanza che ha l'ex Juventus.
