Buone notizie per la Roma: Dybala potrebbe esserci a Firenze

La Roma vuole dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Se si esclude l'inciampo contro il Torino, i giallorossi non hanno deluso le aspettative. Gasperini è già riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra, soprattutto in fase difensiva. L'ambiente ha entusiasmo, ed è atteso da 3 partite importanti, Verona, Lille e Fiorentina. Proprio contro la Fiorentina potrebbe inoltre tornare uno dei big.