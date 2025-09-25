Luciano Spalletti, ex ct dell’Italia, oggi era ad Arezzo in occasione del Festival del Calcio Italiano dove ha parlato del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni riportate da SportMediaset:
Spalletti sul futuro: “Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso…”
Le parole di Luciano Spalletti sulla possibilità di allenare la Fiorentina
A ripartire ripartirò, ma come e quando non lo so, perché cambio idea ogni giorno. Destinazione Firenze? È una realtà calcistica importante che non sta vivendo una situazione felicissima, ma ha un tecnico che è una garanzia e un presidente molto forte che vuol bene alla città. Bisogna aspettare che la squadra si esprima dando qualità ai suoi tifosi. Allenare la Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso…”.
