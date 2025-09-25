Viola News
Spalletti sul futuro: “Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso…”

Spalletti Nazionale
Le parole di Luciano Spalletti sulla possibilità di allenare la Fiorentina
Luciano Spalletti, ex ct dell’Italia, oggi era ad Arezzo in occasione del Festival del Calcio Italiano dove ha parlato del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni riportate da SportMediaset:

A ripartire ripartirò, ma come e quando non lo so, perché cambio idea ogni giorno. Destinazione Firenze? È una realtà calcistica importante che non sta vivendo una situazione felicissima, ma ha un tecnico che è una garanzia e un presidente molto forte che vuol bene alla città. Bisogna aspettare che la squadra si esprima dando qualità ai suoi tifosi. Allenare la Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso…”.

