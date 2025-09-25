La Fiorentina ha comunicato che domani, venerdì 26 settembre, alle ore 14:15, si terrà la conferenza stampa di Mister Stefano Pioli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Pioli, conferenza stampa verso Pisa-Fiorentina: data, orario e come seguirla
news viola
Pioli, conferenza stampa verso Pisa-Fiorentina: data, orario e come seguirla
La conferenza stampa del tecnico ex Milan in vista della trasferta di Pisa
L’incontro con i media avrà luogo all’interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park e sarà dedicato alla presentazione della sfida di campionato Pisa – Fiorentina.
Seguila con VN—
Vuoi seguirla live? Su Violanews troverai (a partire dalle 14:15 di domani) la diretta testuale aggiornata con le dichiarazioni del tecnico viola!
© RIPRODUZIONE RISERVATA