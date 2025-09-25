Pioli, conferenza stampa verso Pisa-Fiorentina: data, orario e come seguirla

La Fiorentina ha comunicato che domani, venerdì 26 settembre, alle ore 14:15 , si terrà la conferenza stampa di Mister Stefano Pioli .

L’incontro con i media avrà luogo all’interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park e sarà dedicato alla presentazione della sfida di campionato Pisa – Fiorentina.