Pioli, conferenza stampa verso Pisa-Fiorentina: data, orario e come seguirla

La conferenza stampa del tecnico ex Milan in vista della trasferta di Pisa
La Fiorentina ha comunicato che domani, venerdì 26 settembre, alle ore 14:15, si terrà la conferenza stampa di Mister Stefano Pioli.

L’incontro con i media avrà luogo all’interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park e sarà dedicato alla presentazione della sfida di campionato Pisa – Fiorentina.

Società debole, manca troppo Commisso. Ma è il momento di far quadrato su Pioli

