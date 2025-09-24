Società debole, manca troppo Commisso. Ma è il momento di far quadrato su Pioli

Il ruolo della dirigenza—
Ma qui è la società che dovrebbe annusare, capire e valutare. Se Pioli dovesse essere entrato in una crisi irreversibile (può succedere, ma non risulta) lo devono capire i dirigenti. Sono loro che vivendo tutti i minuti del giorno a contatto con l’allenatore e la squadra, devono essere in grado di valutare le parole, gli sguardi, il linguaggio verbale e del corpo, devono intuire cosa succede, cosa fare e come prevenire. Purtroppo la società è debole e questo è talmente evidente che non si può non ricordare come è finita con Palladino. Dimissioni imbarazzanti. Il giorno prima Commisso l’aveva trattato e coccolato come un figlio in diretta dagli Usa, c’era stata una riunione di cinque ore per programmare la stagione. La mattina dopo s’è dimesso e non l’aveva intuito nessuno. Servirebbe Rocco Commisso a Firenze. Lo so che è in contatto continuo, telefonate e video call sono quotidiane, costanti. So anche che i tanti suoi impegni e problemi comprensibilissimi lo tengono lontano da Firenze e lui per primo vorrebbe essere qui a guardare tutti negli occhi, confessare e incoraggiare, ma la sua assenza pesa. Un conto sono le cose riferite, un altro quello che vedi con i tuoi occhi e capisci con le intuizioni di un grande personaggio come Rocco Commisso. Il presidente manca tantissimo a Firenze. Lo so che è un tema delicato, manca anche Joe Barone. Non tutti apprezzavano il suo attivismo e i suoi modi, so anche questo. Ma il carisma di Joe Barone, la personalità non sono state sostituite. Il d.g. Ferrari è chiamato a un compito più grande di lui, fino a pochi anni fa non sapeva neppure cosa fosse il calcio. Pradè lavora da dieci anni a Firenze, la stanchezza è evidente e la contestazione dei tifosi l’ha portato perfino a pensare alle dimissioni. Nonostante tutto, grazie alla disponilità economica di Commisso, hanno comunque messo in piedi una buona squadra, con difetti, ma con un organico in grado di competere in zona coppe e puntare a vincere la Conference. A maggior ragione, in questo momento, conviene a tutti far quadrato attorno a Pioli e raschiare il barile dell’ultimo ottimismo.
