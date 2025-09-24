Società debole, manca troppo Commisso. Ma è il momento di far quadrato su Pioli

Chi ha visto il Pisa tenere testa al Napoli ha avuto ancora più netta la percezione di quanto il derby toscano di domenica prossima sia una sfida complicatissima e rischia, purtroppo, di diventare una partita da dentro o fuori. Il Pisa gioca meglio della Fiorentina (oggi giocano tutti meglio della Fiorentina), ha buona identità e personalità, una grande energia che copre i limiti tecnici di alcuni giocatori. Se metto a confronto la Viola vista contro il Como e la squadra di Gilardino vista a Napoli, faccio fatica a essere ottimista. E se la Fiorentina dovesse perdere a Pisa? Questa è la domanda che gira vorticosamente e pericolosamente sui social e nel Popolo Viola. Sale il partito dei “Pioli-out”, un po’ come successe al Milan qualche anno fa quando l’allenatore faticò a entrare nei cuori dei tifosi. Non mi tiro indietro e non faccio il pesce in barile aspettando i risultati, come fanno in tanti. Ho sempre preso posizione e lo faccio anche questa volta: io sto con Pioli. Sia chiaro, la Fiorentina vista fino ad oggi non esiste. Non è una squadra, non salvo niente. Soprattutto non sembra una squadra di Pioli e non salvo neanche Pioli. Ma l’allenatore va sostenuto, va rafforzato, va aiutato, va accompagnato in questo suo momento di difficoltà. E’ un professionista di grande levatura e di esperienza, ha gestito grandi gruppi e tanti giocatori dalla personalità complessa come Ronaldo o Leao. Ha vinto uno scudetto che non mi sembra un fiore all’occhiello da poco. Pioli ha tutto per capire cosa sta succedendo, per intervenire e trovare la strada giusta. Solo lui può tirare la Fiorentina fuori da queste sabbie mobili.