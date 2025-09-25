Che fine ha fatto? Zohore, cugino di Drogba: dalle promesse di Montella alla B danese

Pantaleo Corvino nel corso della sua carriera ha messo a segno colpi di grandissimo livello. Il modus operandi del dirigente pugliese è chiaro: scovare talenti in giro per il mondo, acquistarli molto giovani, e portarti in Italia. Negli ultimi anni Corvino ha spesso pescato dal nord Europa, con acquisti del calibro di Hjulmand e Dorgu. Ma anche ai tempi di Firenze, Corvino aveva portato a Firenze un grande talento, Kenneth Zohore. Ma non tutte le ciambelle escono col buco, come vi dimostra la nostra rubrica: Meteore Viola.