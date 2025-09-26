Un big del Pisa si opera. Sarà assente contro la Fiorentina

Tegola importante per Alberto Gilardino . Uno dei migliori acquisti estivi del Pisa, Calvin Steng , si è operato. L'ex ala del Feyenoord è uno degli uomini di maggior talento per i neroazzurri, e salterà la Fiorentina. Gilardino aveva espresso la sua preoccupazion e sull'olandese già dopo la gara con il Napoli. Il comunicato della società:

"Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Calvin Stengs è stato sottoposto all’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, ad intervento chirurgico eseguito dal Professor Lasse Lempainen e dalla sua equipe. Al termine del ciclo di controlli strumentali l’intervento si è reso necessario per il distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro, che è stato reinserito. Il Professor Lempainen si è detto soddisfatto della riuscita dell’intervento. Già avviato il percorso fisioterapico durante il quale saranno valutati i tempi per il recupero agonistico"