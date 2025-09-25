L'infortunio di Lamptey apre le porte a Nicolò Fortini. Il giovane terzino viola sarà il vice Dodò e già con il Como ha mostrato cose interessanti. Il Corriere Fiorentino, ricorda dell'offerta da parte della Roma di Gasperini per il giovane terzino:
Fiorentina, menomale è rimasto Fortini: quel “no” alla Roma ora pesa il doppio
Fortini e l'offerta della Roma
Al mister invece, come vice Dodò e/o come carta da giocare per una squadra che abbia due uomini sulla stessa corsia, resta soltanto il giovane Niccolò Fortini. Uno che ancora deve prendere ovviamente confidenza con la serie A ma che già contro il Como, nonostante il contesto fosse tremendamente complicato, ha già fatto in travedere di poterci stare. E meno male che in estate i dirigenti (d'accordo con Pioli e con gli agenti del ragazzo) hanno respinto tutte le offerte arrivate. Per ultima, a poche ore dal gong, quella della Ro ma. Una proposta da sigilioni (circa) per il prestito, più 13 per l'eventuale riscatto.
