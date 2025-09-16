Kouamé in ripresa ed in uscita: a gennaio sarà addio. Piace negli States

L'attaccante ivoriano Christian Kouamé torna in campo ad allenarsi con i compagni dopo tanto tempo e subito si accendono intorno a lui le voci di mercato. Sarà anche una mera coincidenza, comunque sul calciatore infortunatosi lo scorso aprile al legamento crociato anteriore del ginocchio destro ci sono degli interessamenti. Di sicuro all'ex Genoa questi mesi serviranno per recuperare la forma fisica, molto probabilmente prima di salutare a gennaio la Fiorentina.

Del resto Kouamé è fuori dal progetto tecnico gigliato, per lui potrebbero aprirsi le porte degli Stati Uniti. Secondo africafoot.com, infatti, l'ivoriano piace e non poco al Charlotte, club che milita in MLS. Sarebbe già pronta l'offerta per la Fiorentina e per l'attaccante, a cui verrebbe proposto un contratto triennale. Ricordiamo che Kouamé è legato alla Fiorentina fino al 2027 e che nei mesi precedenti all'infortunio erano state rifiutate diverse offerte per lui, tra cui quelle provenienti dall'Arabia.