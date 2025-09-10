Ufficiale: Adli lascia il Milan, giocherà nella Saudi Pro League. Tutte le cifre

Dopo una stagione vissuta a Firenze tra alti e bassi, Yacine Adli è tornato al Milan, dove, però, è stato solo di passaggio, visto che è notizia proprio di questa sera il suo cambio di maglia ufficiale. Il franco-algerino si trasferisce a titolo definitivo in Arabia: l'ex centrocampista viola, infatti, è un nuovo giocatore dell'Al Shabab, che lo ha preso dai rossoneri per 7 milioni più uno di bonus. Al calciatore, invece, andrà un triennale da 6 milioni netti a stagione.