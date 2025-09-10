Attento Italiano: Inzaghi guarda sempre all’Italia, l’Al Hilal piomba su Castro

Il pericolo Arabia è sempre dietro l'angolo per le società italiane, visto che per i club sauditi il mercato è ancora aperto. Nella giornata odierna si è diffusa una notizia riguardante l'attaccante del Bologna Santiago Castro, lanciata da TycSports: l'Al Hilal di Simone Inzghi, infatti, sarebbe pronto a fare un'offerta da capogiro per strappare il centravanti argentino al Bologna dell'ex viola Vincenzo Italiano.
Dopo aver tentato (senza successo) di strappare Comuzzo alla Fiorentina, il club saudita ora ci prova col Bologna
Difficile, comunque, che i felsinei possano privarsi del loro attaccante più forte e promettente, considerando le non perfette condizioni fisiche di Ciro Immobile ed il rendimento altalenante di Thijs Dallinga, anche se quando ci sono di mezzo i milioni (tanti) arabi nulla deve essere dato per scontato. Proprio oggi in conferenza stampa Daniele Pradè aveva spiegato la situazione relativa a Pietro Comuzzo, un altro che l'ex allenatore dell'Inter voleva con sé nella sua nuova esperienza.
