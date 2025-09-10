Attento Italiano: Inzaghi guarda sempre all’Italia, l’Al Hilal piomba su Castro

Il pericolo Arabia è sempre dietro l'angolo per le società italiane, visto che per i club sauditi il mercato è ancora aperto. Nella giornata odierna si è diffusa una notizia riguardante l'attaccante del Bologna Santiago Castro, lanciata da TycSports: l'Al Hilal di Simone Inzghi, infatti, sarebbe pronto a fare un'offerta da capogiro per strappare il centravanti argentino al Bologna dell'ex viola Vincenzo Italiano.