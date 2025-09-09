L'attacco della Fiorentina questa estate ha subito un restyling. Dentro Edin Dzeko e Roberto Piccoli, con il riscatto di Albert Gudmundsson. Investimenti pesanti per la società, che ha scelto di dare in mano a Pioli un reparto di livello. Durante il mercato si era parlato anche della possibilità di acquistare una seconda punta, e tra i vari nomi era spuntato anche quello di Jacques Siwe. L'attaccante del Guingamp non si è accasato in Italia, ma in Russia.
Era stato accostato alla Fiorentina: alla fine Siwe va in Russia
Sembrava essere uno dei profili papabili per il vice-Kean. Alla fine Siwe andrà a giocare in Russia
Affare fatto—
Siwe, come riporta Telefoot, andrà a rinforzare il Rubin Kazan. Una rarità di questi tempi, vista la difficoltà nell'effettuare operazioni con le squadre russe. La cifra del trasferimento dovrebbe aggirarsi sui 2.5 milioni, con una eventuale percentuale sulla futura rivendita.
