Era stato accostato alla Fiorentina: alla fine Siwe va in Russia

L'attacco della Fiorentina questa estate ha subito un restyling. Dentro Edin Dzeko e Roberto Piccoli, con il riscatto di Albert Gudmundsson. Investimenti pesanti per la società, che ha scelto di dare in mano a Pioli un reparto di livello. Durante il mercato si era parlato anche della possibilità di acquistare una seconda punta, e tra i vari nomi era spuntato anche quello di Jacques Siwe. L'attaccante del Guingamp non si è accasato in Italia, ma in Russia.