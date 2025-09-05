Insigne ed il ritorno in Italia. Il Parma dice no, la Lazio aspetta Lotito

Lorenzo Insigne da alcuni mesi ha terminato la sua avventura in Canada. L'ex Napoli adesso spera nel ritorno in Serie A, anche per un sogno azzurro. Spesso si è fatto il nome della Fiorentina proprio per Insigne, ma le due squadre che pensano a lui soono il Parma e la Lazio . La pista emiliana è abastanza fredda, come scrive Fabrizio Romano. Mentre quela biancoceleste potrebbe accendersi uel fine settimana.

Lotito ci prova

La Lazio ha dovuto fare i conti con il mercato bloccato, e per questo Insigne sarebbe un rinforzo importante. Il Corriere dello Sport scrive che Claudio Lotito rientrerà nel fine settimana. A quel punto si avvierà la trattativa con l'entourage di Insigne. Le sensazioni sono positive, anche per il rapporto che il ragazzo ha con Maurizio Sarri.