Da Roma: “Pellegrini vuole conquistare Gasperini. La Fiorentina ci ha provato”

Lorenzo Pellegrini è rimasto a Roma, e adesso proverà a conquistare Gasperini. La Fiorentina ci ha provato sul mercato

Redazione VN 5 settembre - 11:32

Lorenzo Pellegrini è stato uno dei nomi più chiaccherati dell'ultimo mercato. Un po' per l'annuncio della Roma di non voler rinnovare il suo contratto, un po' per la pesantezza del giocatore. Pellegrini è stato un pezzo importante della Roma nelle annate di Mourinho, oltre ad esserne il capitano. Il centrocampista è rimasto in giallorosso, ma nella sessione estiva sarebbe potuto partire. Secondo il Messaggero il West Ham, il Milan, e la Fiorentina hanno fatto un tentativo, ma senza affondare

E ora? — Pellegrini è tornato a disposizione di Gasperini, che adesso ha l'obiettivo di recuperarlo a livello psicologico. Potrebbe utilizzarlo anche nella sua mediana due, ma la posizione preferita del giocatore è quella di trequartista. Fino a gennaio rimarrà nella capitale, poi cercherà di capire cosa il mercato potrà offrire.