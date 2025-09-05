La Nazionale di Gattuso si prepara a sciogliere gli ultimi nodi di formazione in vista del debutto. L’attesa è tutta per Retegui, capocannoniere dell’ultima Serie A con 25 gol, appena ceduto dall’Atalanta all’Al Quadsiah per 68 milioni. L’italo-argentino dovrebbe affiancare Kean, certo di un posto tra i titolari, con il dubbio se optare per un 4-4-2 con due punte pure o se affidarsi a un trequartista – Raspadori o Daniel Maldini – alle spalle del centravanti della Fiorentina.
Corriere dello Sport
Kean si allena a giocare in coppia? Gattuso opta per l’attacco con Retegui
Le prove generali hanno messo in luce più soluzioni: dal 4-2-3-1 con Kean seconda punta o Raspadori/Maldini in appoggio, fino al 4-3-3 che prevede l’inserimento di Locatelli insieme a Tonali e Barella in mediana. Sulle fasce Politano ha vinto il ballottaggio con Orsolini, mentre Zaccagni presidierà la sinistra. In fase offensiva sarà fondamentale il contributo di Dimarco, chiamato a spingersi fino a diventare quasi un quinto attaccante, come Spinazzola a Euro 2021. In difesa Gattuso non rinuncerà alla coppia di centrali mancini Bastoni-Calafiori, con Di Lorenzo a completare la linea.
Intanto l’infortunio al ginocchio ha costretto Scamacca a lasciare il ritiro, riducendo a 27 i giocatori a disposizione: 11 titolari, 12 in panchina e 4 destinati alla tribuna, tra cui rischiano Carnesecchi, Leoni e Bellanova. Prima della partita, la Figc renderà omaggio a Giorgio Armani, scomparso di recente: dal 2019 il suo marchio veste ufficialmente la Nazionale come Fashion & Luxury Outfitter, un legame che sarà celebrato con un tributo speciale. Lo scrive il Corriere dello Sport.
